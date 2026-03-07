США выделят $20 миллиардов на страхование убытков судов в Персидском заливе

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что США могут смягчить санкции в отношении российской нефти. Напомним, ранее Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.