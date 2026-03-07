Вместо 100 средств: Три продукта, которые заменят всю бытовую «химию»

• Текстиль: Добавление стакана соды в стиральную машину смягчает воду, отбеливает бельё и удаляет пятна. Паста из соды удаляет пятна с одежды. Для освежения ковров и мягкой мебели посыпьте их содой на 15−30 минут, затем пропылесосьте.