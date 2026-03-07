Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместо 100 средств: Три продукта, которые заменят всю бытовую «химию»

Всего три продукта способны заменить всю бытовую «химию» и навести идеальную чистоту. Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева рассказала Life.ru, как с помощью соды, уксуса и лимона привести квартиру в порядок.

Источник: Life.ru

Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) — универсальное чистящее средство. Это мягкий абразив и нейтрализатор запахов.

Способы применения соды:

• Чистка поверхностей: Паста из соды и воды (3:1) очищает раковины, плиты, ванны, кафель, духовки, микроволновки и пригоревшую посуду. Сода удаляет жир, нагар и пятна с эмали и металла, не царапая их.

• Сантехника: Эффективно удаляет известковый налёт. Для засоров засыпьте соду в слив, залейте уксусом, а через 10−15 минут промойте кипятком.

• Текстиль: Добавление стакана соды в стиральную машину смягчает воду, отбеливает бельё и удаляет пятна. Паста из соды удаляет пятна с одежды. Для освежения ковров и мягкой мебели посыпьте их содой на 15−30 минут, затем пропылесосьте.

• Устранение запахов: Открытая пачка в холодильнике, шкафу или обуви нейтрализует неприятные ароматы. Смесь соды с эфирным маслом заменит освежитель воздуха.

• Посуда и кухня: Очищает чашки от чайного и кофейного налёта, полирует столовое серебро (в смеси с уксусом), удаляет остатки клея от этикеток.

• Прочее: Очищает овощи и фрукты от пестицидов (замочить на 15 минут), дезинфицирует детские игрушки и расчёски, борется с плесенью (в т.ч. в смеси с уксусом).

Ограничения: Не использовать на натуральном камне (мрамор, гранит).

Уксус столовый (9%) — антисептик и растворитель жира и известкового налёта.

Способы применения уксуса:

• Удаление накипи и налёта: Раствор уксуса с водой (1:1) очищает чайники, кофеварки, краны и душевые лейки от минеральных отложений. Для чистки достаточно обернуть кран смоченной в уксусе тканью на 10−15 минут.

• Универсальный спрей: Смесь уксуса и воды (1:1) в пульверизаторе заменяет средства для мытья стёкол и зеркал (без разводов), очищает плиты и дезинфицирует разделочные доски и холодильник.

• Стирка: Добавление уксуса при полоскании смягчает ткань, сохраняет цвет и удаляет запахи.

• Чистка труб и засоров: Используется в паре с содой (реакция с шипением прочищает слив).

• Борьба с плесенью: Опрыскивание стен в ванной и шторки для душа предотвращает появление грибка.

«Меры предосторожности: Не применять на мраморе и граните. Не использовать неразбавленным на паркете. Концентрация — не более 9%», — предупреждает эксперт.

Лимон и лимонная кислота — натуральный пятновыводитель, антисептик и ароматизатор.

Способы применения лимона:

• Кухня: Прокипятите воду с дольками лимона в чайнике для удаления накипи. Прогрейте миску с водой и лимоном в микроволновке 3−5 минут — пар размягчит жир, и стенки легко отмоются.

• Дезинфекция и запахи: Протрите разделочные доски половинкой лимона, чтобы убить бактерии и убрать запах чеснока или рыбы. Цедра в холодильнике впитывает запахи.

• Уборка: Сок лимона удаляет известковый налёт со смесителей и придает блеск сантехнике, а также расщепляет жир на кухонных поверхностях.

• Стирка: Лимонный сок отбеливает бельё и удаляет пятна.

• Свежесть: Кипячение корок освежает воздух в квартире. Сок отпугивает муравьёв (нанести на плинтуса).

Ограничения: Кислота может повредить мраморные и гранитные поверхности.

С приходом весны у владельцев кошек и собак начинается горячая пора: питомцы активно сбрасывают старую шерсть и она покрывает всё вокруг. О том, как эффективно бороться с вездесущими волосками, рассказывает Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.