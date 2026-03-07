Ричмонд
В Ираке возник пожар на химическом складе компании Halliburton после удара БПЛА

БПЛА атаковал склад американской компании Halliburton в Ираке, начался пожар.

Источник: Комсомольская правда

На юге Ирака, в провинции Басра, беспилотник атаковал складское помещение с химическими веществами. По информации телеканала As-Sumaria, объект принадлежит американской компании Halliburton, после удара начался сильный пожар.

По данным службы безопасности, атаке беспилотника подверглись склады США в окрестностях Басры, неподалеку от населенного пункта аль-Бурджасия. Информация о том, какие именно химикаты там находились, пока отсутствует.

При этом сведения о масштабах разрушений складских объектов и о возможных жертвах в результате атаки также не обнародованы.

Накануне телеканал Press TV сообщал, что в результате атаки иранского дрона по американской военной базе «Виктория» в Ираке начался пожар.

Днем ранее стало известно, что иранские беспилотники нанесли удары по объектам израильских ВВС на севере страны — авиабазе Рамат-Давид и радиолокационной станции на базе Мерон.

