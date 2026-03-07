«Этой ночью»: США готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана

Соединенные Штаты намерены провести крупнейшую бомбардировку Ирана в ближайшую ночь. Об этом сообщил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент.
«Этой ночью мы проведем самую крупную бомбардировку и нанесем наибольший вред иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет», — сказал министр в интервью Fox Business.
Позже израильские ВВС приступили к новой серии масштабных ударов по целям в Тегеране. В ЦАХАЛ отметили, что атаки направлены против объектов иранского режима в столице Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что операция против Ирана может продлиться до четырех недель. Он потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции в рамках конфликта на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Трамп сам решит, когда Иран будет находиться в состоянии безоговорочной капитуляции и больше не будет представлять угрозу.