Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Этой ночью»: США готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана

Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана уже ночью.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены провести крупнейшую бомбардировку Ирана в ближайшую ночь. Об этом сообщил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент.

«Этой ночью мы проведем самую крупную бомбардировку и нанесем наибольший вред иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет», — сказал министр в интервью Fox Business.

Позже израильские ВВС приступили к новой серии масштабных ударов по целям в Тегеране. В ЦАХАЛ отметили, что атаки направлены против объектов иранского режима в столице Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что операция против Ирана может продлиться до четырех недель. Он потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции в рамках конфликта на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Трамп сам решит, когда Иран будет находиться в состоянии безоговорочной капитуляции и больше не будет представлять угрозу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше