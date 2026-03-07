«Другая перспектива». На Паралимпиаде впервые за 12 лет появился флаг России

ВЕРОНА /Италия/, 7 марта. /ТАСС/. Зимние Паралимпийские игры 2026 года официально открылись в пятницу церемонией на древней «Арене ди Верона». В соревнованиях принимают участие 611 спортсменов из 55 делегаций, что стало рекордным показателем в истории зимних Паралимпиад.
«Арена ди Верона», построенная почти две тысячи лет назад и считающаяся старше римского Колизея, на один вечер стала главной сценой Паралимпиады. На протяжении веков этот амфитеатр служил площадкой для гладиаторских боев, оперных постановок, концертов и масштабных шоу. Сегодня это единственный крупный древнеримский амфитеатр, который до сих пор регулярно используется для представлений. Антураж соответствующий — никаких удобных кресел, вместо них высокие ступеньки из камня, для преодоления которых потребуется солидная сноровка. Поручней современники императора Тиберия Юлия Августа не предусмотрели. Зато организаторы постарались — на каждом кресле заботливый комплект из сидушки, чтобы не было так холодно сидеть на камне зимой, и дождевик.
В параде спортсменов приняли участие представители 28 из 55 национальных паралимпийских комитетов. Парад открыла делегация Андорры, а хозяева соревнований — итальянские спортсмены — завершили шествие.
Для российских болельщиков самым ярким моментом церемонии стало стало участие в параде национальной делегации, и впервые за 12 лет на церемонии появился флаг России. Всего на Играх выступят шесть российских спортсменов — по сравнению с предыдущими Играми количество мизерное, но практически каждый из них готов завоевывать медали. На церемонию смогли приехать из Кортина-д’Ампеццо четверо — лыжница Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и атташе делегации Екатерина Пронина. Второй знаменосец, горнолыжник Алексей Бугаев, остался в горах, так как ему скоро стартовать. Также за награды в Италии будут бороться парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
Команда подъехала к арене за полчаса до начала церемонии. Немногим российским журналистам, добравшимся до Игр, удалось на ходу пообщаться с делегацией и волонтером, которая в итоге и несла флаг, — итальянской студенткой Анной. Багиян честно призналась, что немного волнуется. «Просто рада участвовать. Наконец-то», — выдохнула горнолыжница. Напряжение понемногу спало, когда все команды выстроились перед входом на арену в окружении других команд, также волнующихся в предвкушении действа. Здесь удалось и пофотографироваться, и пообщаться с другими участниками. А выход россиян на саму арену публика встретила аплодисментами.
«Модель общества, свободного от политики».
Художественная концепция церемонии под названием Life in Motion была разработана под руководством художественного директора Альфредо Аккатино и креативного директора Адриано Мартеллы. Центральным образом постановки стала капля воды — символ первоэлемента, из которого рождаются зимние виды спорта. По замыслу постановщиков, воображаемая капля падает в центр сцены и образует концентрические волны, меняя привычную конфигурацию арены.
Музыкальную часть церемонии открыла барабанщица из Вероны Элиза «Хелли» Монтин. К ней присоединились бывший участник группы The Police Стюарт Коупленд и британский музыкант Корнел Хриска-Манн, родившийся без предплечий и ставший известным благодаря участию в телешоу Britain’s Got Talent. Их совместное выступление задало ритм всему шоу и стало приветствием спортсменам.
В художественной части зрителям был представлен флаг Италии. Его вынесла модель и инфлюенсер Карлотта Бертотти, после чего передала его Веронике Йоко Плебани — участнице Паралимпийских игр в Сочи 2014 года и летних Игр в Рио-де-Жанейро и Париже. Национальный гимн Италии исполнила певица Мими Карузо в сопровождении хора альпийских стрелков Вероны.
После парада спортсменов на сцену вышел диджей Микеле Спеккьяле, известный как Miky Bionic. Музыкант, ставший первым в мире диджеем с бионической рукой, выступил с программой Life in Motion. Во время номера танцоры сформировали символ Паралимпийского движения — три агитоса.
Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго поприветствовал участников и гостей Игр, после чего к зрителям обратился президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. «Четыре года назад я сказал, что меня ужасает то, что происходит в мире, — сказал Парсонс. — К сожалению, ситуация не улучшилась. В мире, где некоторые страны больше известны по именам своих лидеров, я предпочитаю называть страны по именам их спортсменов. Спорт предлагает миру другой путь вперед, другую перспективу. Паралимпийская деревня — это живая модель того, каким должно быть общество: свободное от политики, место, где рады всем, место, которому каждый принадлежит и где каждый важен».
После официальных речей президент Италии Серджо Маттарелла объявил Паралимпийские игры 2026 года открытыми. Впервые в истории зимних Паралимпийских игр были зажжены сразу две чаши огня — в Милане у Арки Мира и в Кортина-д’Ампеццо на площади Дибона. А завершилась церемония музыкальным финалом — интерпретацией знаменитой итальянской песни Доменико Модуньо Nel blu dipinto di blu, более известной как Volare. Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 15 марта.