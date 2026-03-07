«Другая перспектива». На Паралимпиаде впервые за 12 лет появился флаг России

Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго поприветствовал участников и гостей Игр, после чего к зрителям обратился президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. «Четыре года назад я сказал, что меня ужасает то, что происходит в мире, — сказал Парсонс. — К сожалению, ситуация не улучшилась. В мире, где некоторые страны больше известны по именам своих лидеров, я предпочитаю называть страны по именам их спортсменов. Спорт предлагает миру другой путь вперед, другую перспективу. Паралимпийская деревня — это живая модель того, каким должно быть общество: свободное от политики, место, где рады всем, место, которому каждый принадлежит и где каждый важен».