В ГД рассказали об изменении в правилах назначения пособия на детей

Нилов подчеркнул, что ограничение установлено пока только на получение единого пособия на детей. «Но исключать нельзя, что и дальше в этом направлении будем двигаться. Это принцип справедливости — этот ценз оседлости. Для того, чтобы не было какого-то такого, знаете, иждивенчества», — отметил парламентарий.