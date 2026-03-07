В ГД рассказали об изменении в правилах назначения пособия на детей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Иностранцы, получающие гражданство России, с 1 апреля 2027 года смогут оформлять единое пособие на детей только через пять лет после того, как стали россиянами. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Скорректировано законодательство в части введения ценза оседлости для получения социальных детских выплат, — сказал депутат. — Резонансные случаи были, когда приезжают многодетные семьи, становятся гражданами Российской Федерации и начинают получать пособие. Так вот, со следующего года, с апреля 2027 года, будет обязательное требование — пять лет нахождения в гражданстве РФ».
Нилов подчеркнул, что ограничение установлено пока только на получение единого пособия на детей. «Но исключать нельзя, что и дальше в этом направлении будем двигаться. Это принцип справедливости — этот ценз оседлости. Для того, чтобы не было какого-то такого, знаете, иждивенчества», — отметил парламентарий.
Как следует из текста закона, ограничение не распространится на тех, кто получает гражданство по праву рождения, на участников программы переселения в РФ соотечественников, на тех, кто получил российский паспорт в результате признания гражданином РФ (это в том числе жители воссоединенных регионов) и на участников СВО, получающих российское гражданство.
Единое пособие — социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.