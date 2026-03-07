Ричмонд
Теннисистка Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Во втором круге россиянка обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёнмез.

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёнмез в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Калинской, посеянной на турнире под 23-м номером. У Сёнмез не было номера посева. В следующем круге россиянка сыграет против Виктории Мбоко из Канады (10).

В других матчах игрового дня россиянки потерпели поражения: Екатерина Александрова проиграла австралийке Талии Гибсон (3:6, 5:7), Анастасия Захарова не справилась с британкой Эммой Радукану (1:6, 3:6), Диана Шнайдер оказалась слабее румынки Сораны Кырсти (2:6, 6:7 (0:7)).

Калинской 27 лет, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году.

Сёнмез 23 года, она располагается на 80-й позиции в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла один титул WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема турецкая теннисистка не проходила дальше третьего круга.

Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000. Он завершится 15 марта, его призовой форд составил более $9,4 млн. Действующей победительницей является россиянка Мирра Андреева. Из ее соотечественниц турнир также выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).

