Россиян предупредили о «сюрпризах» от мошенников к 8 марта

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. К 8 марта, как и к любому другому празднику, мошенники активизируют старые схемы, разбавляя их некоторыми ноу-хау, рассказал агентству «Прайм» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Самый частый сценарий строится вокруг доставки букета или подарка. Человеку звонят или пишут от имени курьера, сообщают о заказе, а потом просят назвать код из СМС якобы для подтверждения вручения или уточнения адреса. На практике такой код может открыть доступ к банковскому приложению, личному кабинету или переводу денег», — предупредил он.
Схожий сценарий предполагают сообщения о выигрыше косметики, подарочных сертификатов или украшений. Мошенники создают фальшивые страницы магазинов с цветами и подарками дешевле рынка. Тот, кто сделает покупку, остается без товара и денег.
Гаврилов советует перед праздниками с особым вниманием отнестись к любой новости о подаренном букете, доставке или каком-либо сюрпризе. Если деньги уже списаны, следует незамедлительно сообщить в банк. Тогда есть шанс остановить подозрительное списание, заключил он.