КСИР: США используют мирные объекты стран Ближнего Востока для укрытия от ударов

В КСИР рассказали, для чего ВС США укрываются на гражданских объектах в странах Ближнего Востока.

Источник: Комсомольская правда

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что военнослужащие США скрываются от ракет Ирана на гражданских объектах в странах Ближнего Востока.

«Использование американской армией гражданских объектов стран Персидского залива для маскировки не ускользает от нашего наблюдения. Союзники США отчаянно пытаются запросить [новые системы] и обеспечить [снарядами] свои системы противовоздушной обороны», — передает слова представителей КСИР иранская гостелерадиокомпания.

Ранее KP.RU писал, что Иран атаковал базу морпехов США в Дубае в ОАЭ. Этот удар привел к большому числу погибших и раненых.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции также сообщил, что около 560 военнослужащих США погибли или получили ранения в результате ударов ВС Ирана по американским военным базам.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше