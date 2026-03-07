КСИР: США используют мирные объекты стран Ближнего Востока для укрытия от ударов

«Использование американской армией гражданских объектов стран Персидского залива для маскировки не ускользает от нашего наблюдения. Союзники США отчаянно пытаются запросить [новые системы] и обеспечить [снарядами] свои системы противовоздушной обороны», — передает слова представителей КСИР иранская гостелерадиокомпания.
Ранее KP.RU писал, что Иран атаковал базу морпехов США в Дубае в ОАЭ. Этот удар привел к большому числу погибших и раненых.
В свою очередь Корпус стражей исламской революции также сообщил, что около 560 военнослужащих США погибли или получили ранения в результате ударов ВС Ирана по американским военным базам.
