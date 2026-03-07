В Омской области МЧС перешло на усиленный режим из-за праздников

Спасатели уточнили, что в указанный пятидневный период возможен рост числа возгораний, происшествий на водных объектах, ДТП, возникновения чрезвычайных ситуаций. Омичам следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при использовании отопительных систем и электроприборов. Необходимо следить за детьми и не выходить на лед водоемов.