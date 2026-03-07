Ричмонд
В Омской области МЧС перешло на усиленный режим из-за праздников

Спасатели будут работать по особому графику до 10 марта.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 марта, сотрудники ГУ МЧС России по Омской области перешли на усиленный режим работы. Его действие продлится до вторника, 10 марта. Причина — необходимость обеспечения готовности к быстрому реагированию на возможные ЧП в длинные выходные.

Спасатели уточнили, что в указанный пятидневный период возможен рост числа возгораний, происшествий на водных объектах, ДТП, возникновения чрезвычайных ситуаций. Омичам следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при использовании отопительных систем и электроприборов. Необходимо следить за детьми и не выходить на лед водоемов.

В случае возникновении опасных ситуаций нужно звонить по номеру телефона 101.

Ранее мы рассказали, что в Советском округе Омска из окна выпал мужчина, пострадавший не выжил.

