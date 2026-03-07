Израильские шпионы задержаны в Ираке: они были на траурной церемонии в честь Хаменеи

Пять израильских шпионов были задержаны в иракском Багдаде. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Задержание произошло после того, как подозреваемые снимали на видео траурную церемонию. Она была посвящена памяти погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи на площади Тахрир.
Издание уточняет, что во время задержания у них были обнаружены польские паспорта. Официального подтверждения от иракских властей на данный момент не поступало.
Напомним, Али Хаменеи погиб в результате авиаудара, нанесенного США и Израилем по его резиденции. В Иране был объявлен 40-дневный траур в связи с утратой верховного лидера.
Ранее в Иране был казнен Бахман Чуби-асла, которого называли «одним из важнейших шпионов Израиля». Мужчина подавал апелляцию, но Верховный суд отклонил ее. Подсудимому оставили в силе смертный приговор.