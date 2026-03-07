Independent: Трамп сделал намёк Зеленскому, говоря об отсутствии козырей

В материале издания из Британии сказано, что Трамп «неоднократно повторял слова Кремля» о том, что российская сторона готова заключить мирное соглашение в случае, если Киев откажется от ряда территорий, гарантий безопасности, а также от планов, касающихся «вступления» в Североатлантический альянс.