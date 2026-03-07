Слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что у Зеленского «всё меньше козырей», представляют собой отсылку к перепалке в Вашингтоне, пишет The Independent.
«Его слова являются отсылкой к перепалке в Белом доме, во время которой вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил Зеленскому, что тот находится в слабой позиции», — говорится в сообщении.
В материале издания из Британии сказано, что Трамп «неоднократно повторял слова Кремля» о том, что российская сторона готова заключить мирное соглашение в случае, если Киев откажется от ряда территорий, гарантий безопасности, а также от планов, касающихся «вступления» в Североатлантический альянс.
Напомним, по данным Politico, Трамп вновь раскритиковал Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что у Зеленского остается «всё меньше козырей».
Помимо этого, Трамп сравнил Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом, который основал знаменитый бродячий цирк в Соединённых Штатах в XIX веке.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.