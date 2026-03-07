Ричмонд
Independent: Трамп сделал намёк Зеленскому, говоря об отсутствии козырей

Слова президента США Дональда Трампа о том, что у Зеленского «всё меньше козырей», являются отсылкой к перепалке в Вашингтоне, пишет The Independent.

Источник: Аргументы и факты

Слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что у Зеленского «всё меньше козырей», представляют собой отсылку к перепалке в Вашингтоне, пишет The Independent.

«Его слова являются отсылкой к перепалке в Белом доме, во время которой вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил Зеленскому, что тот находится в слабой позиции», — говорится в сообщении.

В материале издания из Британии сказано, что Трамп «неоднократно повторял слова Кремля» о том, что российская сторона готова заключить мирное соглашение в случае, если Киев откажется от ряда территорий, гарантий безопасности, а также от планов, касающихся «вступления» в Североатлантический альянс.

Напомним, по данным Politico, Трамп вновь раскритиковал Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что у Зеленского остается «всё меньше козырей».

Помимо этого, Трамп сравнил Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом, который основал знаменитый бродячий цирк в Соединённых Штатах в XIX веке.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

