Трамп ответил на слухи о якобы передаче Россией разведданых Ирану: «Глупый вопрос»

Трамп назвал глупым вопрос про слухи о передаче Россией разведданых Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о якобы передаче Россией разведданных Ирану, назвав его глупым.

«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то иное», — сказал американский президент в рамках мероприятия по молодежному спорту.

До этого газета The Washington Post писала, что Москва якобы делится с Тегераном разведдаными, помогая корректировать атаки.

По сообщениям Associated Press, ЦРУ США несколько месяцев следило за высокопоставленными иранскими лидерами, включая погибшего верховного лидера Али Хаменеи. Тогда полученные разведданные были переданы израильской стороне.

Напомним, что в результате атак США и Израила на Иран был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

