Трамп ответил на слухи о якобы передаче Россией разведданых Ирану: «Глупый вопрос»

«Это простая проблема по сравнению с тем, чем мы здесь занимаемся. Но могу я быть честным? Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой же глупый вопрос для данного момента. Мы обсуждаем что-то иное», — сказал американский президент в рамках мероприятия по молодежному спорту.