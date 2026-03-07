В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Философия», «История России» и «Основы российской государственности» войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования и станут обязательными для студентов всех направлений, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
«Мы будем выходить на единые требования к содержанию “Философии”. И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов: “История России”, “Философия” и “Основы российской государственности”, — сказал Могилевский.
Замминистра добавил, что курсы не должны пересекаться и заметно дублировать друг друга. Однако, поскольку они выстраиваются на одном мировоззренческом и научном фундаменте, отсылки от одной дисциплины к другой будут.