Вакцинация от клещевого энцефалита стала бесплатной для всех

В Приморский край планируют увеличить объём вакцинации против клещевого энцефалита в 2026 году. Бесплатную иммунизацию смогут пройти десятки тысяч жителей региона, поскольку по нормативным документам Роспотребнадзора вся территория края признана эндемичной по данному заболеванию. Если раньше бесплатная вакцинация полагалась лишь отдельным категориям граждан, теперь прививка положена всем.
В 2025 году прививки сделали более 92 тысяч человек. В текущем году планируется провести первичную вакцинацию свыше 41 тысячи жителей и ревакцинацию более чем для 62,5 тысячи человек. Прививочная кампания проходит в поликлиниках по месту прикрепления. Медики отмечают устойчивый интерес населения к профилактике.
По данным специалистов Роспотребнадзор, во всех районах края ежегодно фиксируется высокая активность клещей. Это связано с природно-климатическими особенностями региона и большим количеством лесных территорий. Регулярно регистрируются и случаи заражения. Именно поэтому вакцинация остаётся ключевой мерой защиты.
Особое внимание уделяется иммунизации детей. Вакцинация проводится для несовершеннолетних до 18 лет, при этом минимальный возраст определяется инструкцией к препарату. В большинстве случаев массовую прививочную кампанию начинают с четырёх лет. Медики подчёркивают, что детская вакцинация позволяет снизить риски тяжёлых осложнений.
Клещи активизируются уже при среднесуточной температуре выше +5 градусов. В этот период значительно возрастает вероятность укусов.
Полный курс иммунизации включает две прививки с интервалом от одного до семи месяцев. Ревакцинацию проводят через год после завершения курса, а затем повторяют каждые три года. Также допускается ускоренная схема, при которой вторую дозу вводят через две недели после первой. Такая практика используется перед началом эпидемиологического сезона.
Важно успеть сделать прививки до начала активности клещей. В этом году первые случаи присасывания паразитов к домашним питомцам фиксировались уже в конце февраля. Основной всплеск обращения людей приходится на период с мая по октябрь.