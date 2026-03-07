Вакцинация от клещевого энцефалита стала бесплатной для всех

Полный курс иммунизации включает две прививки с интервалом от одного до семи месяцев. Ревакцинацию проводят через год после завершения курса, а затем повторяют каждые три года. Также допускается ускоренная схема, при которой вторую дозу вводят через две недели после первой. Такая практика используется перед началом эпидемиологического сезона.