Аэропорты Пензы и Ульяновска временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее в Севастополе в результате атаки Вооружённых сил Украины была повреждена церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. На храм упали фрагменты сбитого украинского беспилотника. Осколки повредили входную группу и оконный проём церкви. Данных о пострадавших среди прихожан или духовенства не поступало.