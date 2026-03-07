Ричмонд
Аэропорты Пензы и Ульяновска временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 6 на 7 марта аэропорты Пензы и Ульяновска временно закрыли на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:30 по московскому времени. Спустя полтора часа ограничения распространились на воздушную гавань Ульяновска.

Как подчеркнули в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Севастополе в результате атаки Вооружённых сил Украины была повреждена церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. На храм упали фрагменты сбитого украинского беспилотника. Осколки повредили входную группу и оконный проём церкви. Данных о пострадавших среди прихожан или духовенства не поступало.

