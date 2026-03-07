«Я забыл»: Байден рассказал о Путине и Си Цзиньпине на похоронах

Бывший президент США Джо Байден заявил, что якобы забыл больше о лидере России Владимире Путине, чем другие политики смогут узнать. Этим он похвастался на похоронах темнокожего пастора Джесси Джексона.
«Я больше забыл о том, что делает Путин и Си [глава КНР Си Цзиньпин], чем эти парни и большинство узнают», — сказал экс-президент США.
Байден хотел продолжить рассказ о своих встречах с российским руководством, которыми он не раз делился ранее. Однако в какой-то момент передумал. Или забыл.
Также бывший глава Белого дома призвал воспринимать его слова серьезно: «Кроме шуток, от этого чувствуешь себя очень маленьким».
Ранее Джо Байден утверждал, что встречался Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер. По его словам, он провел много времени на Украине и имел много встреч с российским президентом.