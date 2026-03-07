Олег Кожемяко поблагодарил приморских женщин за приближение Победы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к жительницам региона с поздравлениями по случаю Международного женского дня. В своём обращении глава края подчеркнул, что в Приморье живут самые обаятельные, талантливые и целеустремленные женщины, которые не только дарят тепло и вдохновение, но и вносят неоценимый вклад в развитие региона.
Губернатор отметил, что женщины наполняют жизнь радостью и смыслом, вдохновляя мужчин на благородные поступки. Именно за это, по словам Кожемяко, их особенно ценят и любят в крае. Он подчеркнул, что каждая жительница Приморья заслуживает искренних комплиментов, тепла и внимания, особенно в этот светлый весенний праздник.
Особые слова благодарности глава региона адресовал женщинам, чьи мужья, сыновья и братья сегодня находятся на передовой, защищая Родину. Он выразил признательность за их оптимизм и бесконечную веру в своих близких, которые помогают бойцам переносить тяготы военной службы. Кожемяко подчеркнул, что их стойкость и терпение являются надёжным тылом для защитников Отечества.
Глубокое уважение и восхищение губернатор выразил жительницам Приморья, которые непосредственно участвуют в специальной военной операции. Он также отметил самоотверженный труд тех, кто работает на заводах, швейных производствах и в организациях, обеспечивающих фронт необходимым снаряжением и гуманитарной помощью. По словам главы региона, их вклад в общее дело приближает долгожданную Победу.
Олег Кожемяко подчеркнул, что женщины Приморья сегодня успешно совмещают заботу о семье с активной профессиональной и общественной деятельностью. В завершение поздравления губернатор пожелал всем жительницам края крепкого здоровья, счастья и любви. Он выразил надежду, что самый красивый весенний праздник принесёт им много приятных сюрпризов и внимания со стороны близких людей.