Дочь Талызиной Ксению Хаирову обвинили в хищении картин на 30 миллионов рублей

Дочь актрисы Валентины Талызиной Ксению Хаирову обвинили в краже картин на 30 миллионов рублей. Это сделала ее сводная сестра Варвара. Она заявила, что артистка незаконно вывезла картины отца, художника-плакатиста Леонида Непомнящего, который скончался в 2023 году.
Сестра Хаировой потребовала вернуть работы, считая себя единственной наследницей. Но актриса выказалась, что спасла эти картины и не будет ничего возвращать.
— Завещание вступает в силу после ухода человека. После смерти папы я у него не была. Я забрала картины в его присутствии, при его жизни. И то не все! — заявила артистка в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
Адвокат высказался, что Хаирова незаконно завладела картинами, которые принадлежат Варваре — единственной наследнице по закону. Он сказал, что видел завещание, но не смог предоставить документ в студии программы.
— Я этот документ видел, его Леонид Непомнящий составил в 2008 году. Завещание не было оспорено, — заявил защитник.
Актрису также обвинили в том, что она выкрала из мастерской отца полтора миллиона рублей.
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, которая умерла в июне 2025 года, оставила после себя квартиру в центре Москвы и дачу. Согласно завещанию актрисы, все наследство перешло к ее внучке Анастасии Талызиной.