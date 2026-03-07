«Вы меня довели»: Life.ru выяснил, как распознать и обезвредить токсичных коллег

Вы не обязаны «исправлять» токсичного человека. Ваша задача — защитить свой ресурс и сохранить эффективность. Токсичность — не приговор, а сигнал о дисбалансе в системе. Работа с ней — не про поиск виноватых, а про создание среды, где безопасно быть собой, ошибаться, расти и доверять. Здоровая организация не та, где нет конфликтов, а та, где их решают с уважением к границам и достоинству каждого.