Первая разведка на месте: в среднюю полосу Россию вернулись грачи и серебристые чайки

Орнитолог Фионина: грачи-разведчики прилетели в среднюю полосу России.

Источник: Комсомольская правда

В регионы средней полосы России вернулись первые грачи и серебристые чайки, которые выполняют роль разведчиков. Об этом заявила орнитолог Алена Фионина в интервью РИА Новости.

«Самыми первыми в среднюю полосу возвращаются грачи и серебристые чайки. Эти виды уже прилетели, причем у грача на данный момент возвратились не все птицы, а так называемые птицы-разведчики», — сказал орнитолог.

Фионина добавила, что первые грачи уже начали занимать свои привычные гнездовые колонии. Их массовый прилет ожидается в ближайшие дни. Серебристых чаек уже можно встретить как поодиночке, так и группами.

Ранее KP.RU сообщал, что в России численность воробьев превышает 44 миллиона. Орнитолог Михаил Калякин уточнил, что в европейской части страны есть птицы, как домовые, так и полевые. Их численность оценивается примерно в 20 миллионов.