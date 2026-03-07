Россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя, рассказали в ГД

«Поскольку День России, 12 июня, выпадает на пятницу, а следующий за ним выходной день, суббота, 13 июня, не переносится, у россиян образуются полноценные трехдневные выходные. Это означает, что перед праздником работать будем всего четыре дня — с понедельника 8 июня по четверг 11 июня включительно, причем 11 июня станет сокращенным рабочим днем», — сказал Нилов.