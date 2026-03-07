«Включите головы»: Анна Пересильд ответила не верящим в ее роман с Дмитриенко

16-летняя актриса Анна Пересильд ответила хейтерам, не верящим в искренность ее отношений с певцом Ваней Дмитриенко. На своей странице в социальной сети она разместила видео, в котором спародировала критиков.
— Не знаю, почему никто не понимает, но, по-моему, отношения Вани Дмитриенко и Ани Пересильд — это контракт, окей? Включите головы. Как этого можно не понимать? — с сарказмом высказалась артистка.
В конце февраля Ваня Дмитриенко рассказал, как долго добивался доверия от семьи Анны Пересильд. Он уже давно знаком с ее родителями, которые одобрили их отношения. По его словам, доверительные отношения у него сложились и с мамой возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд, и с отцом, 74-летним режиссером Алексеем Учителем.
В июле прошлого года Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд перестали скрывать свои отношения. На фестивале VK Fest в Петербурге пару заметили вместе. На одном из видео актриса с улыбкой наблюдала за выступлением певца.
До Дмитриенко Пересильд успела побывать в отношениях с 17-летним актером, известным по сериалу «Слово пацана», Ярославом Могильниковым. Они скрывали отношения. До последнего артисты не признавались, что встречаются. Но 27 декабря прошлого года девушка рассказала о расставании.