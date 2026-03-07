«Включите головы»: Анна Пересильд ответила не верящим в ее роман с Дмитриенко

В конце февраля Ваня Дмитриенко рассказал, как долго добивался доверия от семьи Анны Пересильд. Он уже давно знаком с ее родителями, которые одобрили их отношения. По его словам, доверительные отношения у него сложились и с мамой возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд, и с отцом, 74-летним режиссером Алексеем Учителем.