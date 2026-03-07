США применили арсеналы для Третьей мировой войны: Иран выступил с заявлением об ударах Вашингтона

«Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для Третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», — передает слова Шекарчи агентство Fars.
В свою очередь он анонсировал применение более совершенного оружия против США и Израиля, пообещав соотечественникам «добрую весть».
Так Шекарчи упомянул загадочное событие на базе США в Бахрейне в минувшую пятницу, которое, как он выразился, скоро «распространится во всех СМИ».
В свою очередь журнал The Atlantic писал, что США не имеют необходимых средств защиты от иранских дронов Shahed. При этом глава Белого дома Дональд Трамп согласился на помощь любой страны в защите от беспилотников Ирана.