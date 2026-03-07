Ричмонд
McDonald’s зарегистрировал в РФ товарный знак с изображением клоуна

Сеть ресторанов McDonald’s, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в стране товарный знак с изображением клоуна. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента, изученные РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Заявка была подана компанией в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатент принял положительное решение о регистрации товарного знака.

Зарегистрированный товарный знак даёт McDonald’s право предоставлять услуги ресторанов, доставки продуктов и напитков, а также работать в формате кафе быстрого обслуживания, точек быстрого питания и кейтеринга.

Ранее японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак Avensis. Согласно документам, заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года. Решение о регистрации ведомство приняло в марте текущего года. Под брендом Avensis компания планирует продавать различные виды транспорта. В перечень входят легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и другие транспортные средства.

