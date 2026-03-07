McDonald’s зарегистрировал в РФ товарный знак с изображением клоуна

Ранее японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак Avensis. Согласно документам, заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года. Решение о регистрации ведомство приняло в марте текущего года. Под брендом Avensis компания планирует продавать различные виды транспорта. В перечень входят легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и другие транспортные средства.