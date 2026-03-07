В российских вузах станут обязательными три предмета: что известно

В России начали формировать новую модель высшего образования. Три предмета — «Философия», «История России» и «Основы российской государственности» — станут обязательными для всех студентов вузов независимо от направления подготовки. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
«…И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов: “История России”, “Философия” и “Основы российской государственности”», — рассказал он для РИА Новости.
Замминистра подчеркнул необходимость избегать повторов в программах трех обязательных курсов.
Однако, как пояснил Могилевский, некоторые переклички между ними сохранятся — это естественно, так как все они опираются на общий фундамент знаний и ценностей.
Накануне депутат ГД Ксения Горячева опровергла переход всех вузов на новую модель с сентября.