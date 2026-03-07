Пезешкиан заявил, что Иран ждет поддержку России на фоне атак США и Израиля

Иран рассчитывает на поддержку России в защите своих законных прав на международной арене в условиях атак со стороны США и Израиля. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак», — сказал иранский президент в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.
Слава Пезешкиана были приведены в пресс-релизе. Его опубликовала пресс-служба президента Ирана.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия окажет помощь Ирану. Это напрямую связано с безопасностью Москвы. Парламентарий подчеркнул, что Россия не может позволить уничтожение Ирана, учитывая сколько стран уже вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.