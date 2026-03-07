Ричмонд
NBC: Трамп выразил интерес в размещении военных США на территории Ирана

Президент США Дональд Трамп «в частном порядке» заинтересовался размещением военных на иранской территории, сообщает телеканал NBC.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «в частном порядке» заинтересовался размещением военных США на иранской территории, сообщает NBC.

Американский телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.

«Президент Дональд Трамп в частном порядке выразил серьёзный интерес в размещении американских войск на земле на территории Ирана», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Трамп обсудил данную инициативу со своими помощниками и республиканцами.

Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В понедельник Трамп отметил, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска.

Накануне Трамп в интервью журналу Time допустил, что американские военные при необходимости могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.

Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.

