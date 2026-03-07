NBC: Трамп выразил интерес в размещении военных США на территории Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «в частном порядке» заинтересовался размещением военных США на иранской территории, сообщает NBC.
Американский телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.
«Президент Дональд Трамп в частном порядке выразил серьёзный интерес в размещении американских войск на земле на территории Ирана», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Трамп обсудил данную инициативу со своими помощниками и республиканцами.
Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
В понедельник Трамп отметил, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска.
Накануне Трамп в интервью журналу Time допустил, что американские военные при необходимости могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.