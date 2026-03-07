ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников, заявили в Госдуме

«Ведь практика показывает, наглядный пример показывает, то есть получается, что у кого деньги есть, у родителей, такая возможность появляется. У кого такой возможности нет, соответственно, шансы, они снижаются. Ну и кроме этого, посмотрите, у нас появилось много льготных категорий, олимпиадники, и поступить практически, даже имея хорошие баллы по ЕГЭ, на бюджет крайне сложно. Предлагают уже на платное обучение», — добавил Нилов.