Головин забил победный гол в ворота ПСЖ в матче чемпионата Франции

Головин появился на поле на 54-й минуте и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот, которые защищал его соотечественник Матвей Сафонов. Этот гол стал для российского полузащитника третьим в текущем сезоне чемпионата Франции. Кроме того, в 18 проведённых матчах он отметился пятью голевыми передачами.