Вирусолог рассказала, когда в России завершится эпидсезон гриппа и ОРВИ

РИА Новости: пик заболеваемости гриппом и ОРВИ закончится к апрелю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России может закончится к апрелю, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Все будет зависеть от того, насколько мы будем активно профилактировать. Если не проводить специфическую и неспецифическую профилактику, то эта волна может иметь хвост вплоть до конца апреля. Если население включится в эту работу, то мы можем к апрелю уже закончить этот эпидсезон», — сказала специалист.

Она уточнила, что прививаться от гриппа необходимо в начале эпидемического сезона, но вакцинация в любой период будет эффективна.