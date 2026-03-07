Вирусолог рассказала, когда в России завершится эпидсезон гриппа и ОРВИ

«Все будет зависеть от того, насколько мы будем активно профилактировать. Если не проводить специфическую и неспецифическую профилактику, то эта волна может иметь хвост вплоть до конца апреля. Если население включится в эту работу, то мы можем к апрелю уже закончить этот эпидсезон», — сказала специалист.