Комик Мирзализаде* назвал главный страх эмигрантов и порадовался изгнанию из РФ

В феврале Идрак Мирзализаде* в своем выступлении пошутил над белорусским президентом Александром Лукашенко. В монологе, который был опубликован на YouTube, он назвал белорусского лидера «президентом на экспорт». Комик рассказал, что в соцсетях ему нравится смотреть ролики, посвященные президентам разных государств. Так он заметил, что в комментариях под видео о Лукашенко его в основном хвалят граждане других стран, а не сами белорусы.