Комик Мирзализаде* назвал главный страх эмигрантов и порадовался изгнанию из РФ

Комик Идрак Мирзализаде* порадовался запрету на въезд в Россию и назвал главный страх многих эмигрантов.
По его словам, у многих эмигрантов, уехавших из РФ из-за своих политических взглядов, есть страх того, что их заставят вернуться на родину.
— Они боятся, что их выкрадут обратно в Россию, похитят или еще что-то. А у меня уголовное дело, по которому меня изгнали, и, получается, мне ничего не угрожает. Я вообще не в поле зрения, — заявил он в эфире канала «Дождь»** на YouTube.
В феврале Идрак Мирзализаде* в своем выступлении пошутил над белорусским президентом Александром Лукашенко. В монологе, который был опубликован на YouTube, он назвал белорусского лидера «президентом на экспорт». Комик рассказал, что в соцсетях ему нравится смотреть ролики, посвященные президентам разных государств. Так он заметил, что в комментариях под видео о Лукашенко его в основном хвалят граждане других стран, а не сами белорусы.
Идраку Мирзализаде* в 2021 году выдали пожизненный запрет на въезд в РФ. До этого он отсидел 10 суток под арестом за шутку про русских. Во время концерта артист рассказал, что снял квартиру, в которой жили русские, и нашел там измазанный калом матрас.
*Пребывания Мирзализаде в России признано МВД нежелательным.
**Признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России.