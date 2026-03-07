Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев сообщил, что обсуждает с США ослабление санкций против российской нефти

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона ведёт диалог с Вашингтоном по вопросу возможного пересмотра санкционной политики в отношении нефти РФ.

Источник: Life.ru

Ранее глава американского Министерства финансов Скотт Бессент не исключил дальнейшего ослабления рестрикций против российского энергосырья на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», — написал Дмитриев у себя в соцсети X, комментируя пост о высказывании Бессента.

Напомним, ранее Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать нефть РФ. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше