Дмитриев: РФ и США обсуждают ослабление санкций против российской нефти

РФ и Соединённые Штаты обсуждают возможное ослабление санкций против российской нефти, об этом сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация и Соединённые Штаты обсуждают возможное ослабление санкций против нефти РФ, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Обсуждаем это с США, поскольку западные санкции оказались пагубными для мировой экономики», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Дмитриев прокомментировал слова министра финансов США Скотта Бессента о возможном ослаблении ограничительных мер в отношении нефти РФ.

Напомним, Бессент рассказал, что не исключает дальнейшее ослабление санкций в отношении нефти РФ на фоне конфликта в ближневосточном регионе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спрос на российские энергоносители вырос на фоне событий в Иране.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

