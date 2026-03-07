Дмитриев: РФ и США обсуждают ослабление санкций против российской нефти

Российская Федерация и Соединённые Штаты обсуждают возможное ослабление санкций против нефти РФ, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Обсуждаем это с США, поскольку западные санкции оказались пагубными для мировой экономики», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Дмитриев прокомментировал слова министра финансов США Скотта Бессента о возможном ослаблении ограничительных мер в отношении нефти РФ.
Напомним, Бессент рассказал, что не исключает дальнейшее ослабление санкций в отношении нефти РФ на фоне конфликта в ближневосточном регионе.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спрос на российские энергоносители вырос на фоне событий в Иране.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.