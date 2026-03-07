В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы к 8 марта

«В первую очередь нужно обращать внимание на бутоны: они должны быть плотными и полураскрытыми, тогда букет будет долго храниться. Не стоит приобретать цветы с полностью раскрытыми и мягкими на ощупь бутонами», — сообщили в Роспотребнадзоре в преддверии Международного женского дня.