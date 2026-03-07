В Торжке нашли 409 золотых монет, спрятанных хозяевами дома в годы революции

«Клад из 409 золотых монет, выпущенных с 1848 по 1911 год, был спрятан в глиняном горшке под каменным фундаментом дома. Золотые монеты высыпались из разбившегося горшка при разборке фундамента… Горшок представлял собой сосуд из глины с ручкой, покрытый коричнево-жёлтой глазурью… На сегодняшний день это один из самых больших кладов золотых монет конца XIX — начала XX века, найденных при археологических раскопках», — сказано в заявлении.