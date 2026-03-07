В Минобороны США отреагировали на слухи о якобы передаче Россией разведданных Ирану

Военный министр США Пит Хегсет признался, что его не беспокоят утверждения о якобы передаче Россией разведывательной информации Тегерану.
«Никто не подвергает нас опасности. Мы подвергаем опасности других: в этом заключается наша работа. По этой причине мы не беспокоимся об этом. Мы минимизируем риски по мере необходимости», — сказал Хегсет в бразговоре с CBS News.
Тогда Хегсету предложили оценить публикацию The Washington Post и ответить, не повышает ли якобы обмен разведданными риски для ВС США.
Накануне на подобные слухи ответили и в Белом доме. Тогда президент США Дональд Трамп назвал глупым вопрос про слухи о якобы передаче Россией разведданных Ирану.
В свою очередь агентство Reuters писало, что Вашингтон не имел данных разведки о планах Ирана атаковать первым.