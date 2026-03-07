В ГД предложили вернуться к идее выплаты базового дохода семьям с детьми

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Семьи с детьми в России должны иметь право на получение безусловного базового дохода — выплат от государства, не требующих дополнительных условий. Такое мнение высказал ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Мы считаем, что это будет правильно, если государство введет справедливый базовый доход», — сказал политик. Он отметил, что в 2022 году партия предлагала провести такой эксперимент в двух регионах РФ, однако мера не была поддержана.
«Но мы будем настаивать», — отметил парламентарий, пояснив, что речь идет о выплатах, назначаемых без всяких дополнительных условий и вне зависимости от уровня доходов семьи.
«Мы предлагали выплачивать каждой семье, где есть дети, по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Ну, например, если муж, жена и ребенок — 30 тыс., если, допустим, мама с ребенком — 20 тыс. Мы считаем, что введение справедливого базового дохода — это справедливо, это нужно, и мы будем этого добиваться», — сказал депутат, отметив, что выплаты должны происходить до совершеннолетия детей.
Лидер партии признал, что введение такой меры потребует существенных затрат, и предложил покрывать их, в частности, из средств Фонда национального благосостояния и за счет отмены возврата НДС экспортерам сырья.