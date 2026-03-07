В ГД предложили вернуться к идее выплаты базового дохода семьям с детьми

«Мы предлагали выплачивать каждой семье, где есть дети, по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Ну, например, если муж, жена и ребенок — 30 тыс., если, допустим, мама с ребенком — 20 тыс. Мы считаем, что введение справедливого базового дохода — это справедливо, это нужно, и мы будем этого добиваться», — сказал депутат, отметив, что выплаты должны происходить до совершеннолетия детей.