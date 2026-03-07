Ричмонд
IRIB: израильские десантники притворились военными Ливана, но были окружены

Десантники из Израиля замаскировались, притворившись ливанскими военными, однако были рассекречены и окружены, сообщает иранское агентство IRIB.

Источник: Аргументы и факты

Десантники армии Израиля замаскировались, притворившись ливанскими военными, однако были рассекречены и окружены, сообщает иранское агентство IRIB.

В материале сказано, что группу десантников заметили жители долины Бекаа.

«Десант и коммандос Израиля надели форму армии Ливана для маскировки, но были обнаружены жителями долины Бекаа… Судьба израильских сил, которые приземлились в Наби-Шите и были окружены, пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Населённый пункт Аль-Наби-Шит в восточном Ливане в долине Бекаа.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев Аль-Бадави, расположенному на севере Ливана.

Также стало известно, что сын министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича получил ранение в ходе боевых действий на границе с Ливаном.