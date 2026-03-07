Ричмонд
IRIB: десант Израиля пытался замаскироваться под армию Ливана, но был раскрыт

Ливанские жители разоблачили израильский десант под маскировкой.

Источник: Комсомольская правда

Израильский десант, высадившийся в районе населенного пункта Наби-Шит, использовал форму армии Ливана для маскировки. Однако он был рассекречен. Об этом сообщает агентство IRIB.

«Десант и коммандос Израиля надели форму армии Ливана для маскировки, но были обнаружены жителями долины Бекаа», — говорится в сообщении.

После обнаружения военных Израиля окружили. Агентство уточняет, что дальнейшая судьба израильских десантников, высадившихся в Наби-Шите, остается неизвестной.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале 15-й волны атак на военные объекты в Иране. ЦАХАЛ сосредоточился на ударах по инфраструктуре иранского режима в Тегеране и Исфахане.

Также израильской армией был нанесен удар по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране. Детали о его имени, должности и последствиях удара не раскрываются.

