Новый международный ГОСТ вступит в силу с 1 июля: когда его примет Россия

В России отложили дату введения нового ГОСТа на вино.

Источник: Комсомольская правда

Новый мировой стандарт качества вина готовится к запуску с 1 июля 2026 года. Однако, по информации Росстандарта, Россия еще не установила дату, с которой начнет работу по этому ГОСТу.

«Дата введения в действие ГОСТ в Российской Федерации (в отличии от других государств ЕАЭС) не определена», — рассказал представитель Росстандарта для РИА Новости.

Уточняется, что новый ГОСТ планировали ввести еще с 1 июля, однако пока в силе остается прежний стандарт 2013 года.

В обновленном стандарте, в отличие от прежнего, речь идет не только о столовых винах. Также меняются параметры содержания спирта: минимальный порог решено увеличить до 8,5%, а максимальный — снизить до 17%.

Кроме этого, новый ГОСТ также смягчает требования к сырью и выдержке. Теперь разрешено использовать виноград, собранный комбайнами, а не только вручную. Также снимается ограничение на материал бочек — подойдут любые породы дерева, кроме хвойных, хотя раньше вина выдерживали исключительно в дубе или резервуарах.

До этого «Роскачество» перечислило лучшие игристые вина России.

По данным Евростата, в 2025 году Франция и Польша увеличили поставки вина в Россию.