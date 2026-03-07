В России в 2025 году уничтожили более 44 тыс. тонн дикорастущей конопли

Так, за 12 месяцев 2025 года уничтожено более 44,1 тыс. тонн дикорастущих наркосодержащих растений, из них свыше 44 тыс. тонн — конопля, около 3,5 тыс. тонн — опийный мак. При этом в 2024 году данный показатель составил более 36,5 тыс. тонн. На долю конопли пришлось около 36,5 тыс. тонн, опийного мака — 0,281 тонны.