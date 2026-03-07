«Неприятно и нервозно»: в Госдуме раскритиковали ЕГЭ за шаблонный подход

ЕГЭ не позволяет в полной мере оценить знания школьников и понять их логические рассуждения, а также оказывает воздействие на психику детей. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
«В целом, конечно, ЕГЭ, я считаю, что это тот механизм, он привычный, его защищают Но оценить полноту знаний он не дает, понять ход мыслей не дает. Он все-таки шаблонного такого подхода», — сказал парламентарий в интервью РИА Новости.
Нилов также отметил, что для многих учеников ЕГЭ «неприятно и нервозно». Депутат уверен, что успешно сдать экзамен без привлечения дополнительных репетиторов вряд ли возможно. Это делает систему несправедливой для тех, у кого нет финансовых возможностей.
Ранее KP.RU сообщал, что в России утвердили новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год. Для получения школьного аттестата выпускникам достаточно набрать 24 балла, однако для участия в конкурсе при поступлении в университет потребуется уже не менее 36 баллов.