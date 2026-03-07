«Неприятно и нервозно»: в Госдуме раскритиковали ЕГЭ за шаблонный подход

«В целом, конечно, ЕГЭ, я считаю, что это тот механизм, он привычный, его защищают Но оценить полноту знаний он не дает, понять ход мыслей не дает. Он все-таки шаблонного такого подхода», — сказал парламентарий в интервью РИА Новости.