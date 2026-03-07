«Чугунный дождь» пробил бункер боевиков Лимана: главная новость СВО 7 марта

«Использование ФАБов можно также объяснить тем, что сейчас в зоне СВО распутица, технике тяжело передвигаться. Авиация и беспилотные системы играют сейчас важную роль. Более того, так мы бережем личный состав и штурмовиков. Пехотинцы пойдут, когда позиции противника будут обработаны артиллерией и авиацией», — констатировал Гагин.