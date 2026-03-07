«Чугунный дождь» пробил бункер боевиков Лимана: главная новость СВО 7 марта

На днях в Сети появились свидетельства применения российской армией мощных фугасных авиабомб по скоплениям украинских военнослужащих в районе Красного Лимана. Опубликованные кадры демонстрируют разрушительную силу трехтонных боеприпасов.
Как пояснил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин, применение ФАБ-3000, а также других модификаций этих авиабомб, направлено на нейтрализацию хорошо укрепленных позиций противника.
«Да, ФАБами сейчас действительно активно пользуются, потому что противник прячется в старых постройках в промзонах и под землей. Чтобы разбить такие сооружения, нужны серьезные аргументы в виде ФАБов. Промзону достаточно тяжело разрушить, как и подвальные и подземные коммуникации», — отметил Гагин.
Среди тех, кто оказывает сопротивление в Красном Лимане, присутствуют не только подразделения ВСУ и территориальной обороны, но также и иностранные наемники, рассказал собеседник издания.
Гагин также объяснил необходимость использования ФАБ сезонной распутицей, которая усложняет передвижение бронетехники на поле боя.
«Использование ФАБов можно также объяснить тем, что сейчас в зоне СВО распутица, технике тяжело передвигаться. Авиация и беспилотные системы играют сейчас важную роль. Более того, так мы бережем личный состав и штурмовиков. Пехотинцы пойдут, когда позиции противника будут обработаны артиллерией и авиацией», — констатировал Гагин.
Положение украинских сил в Красном Лимане, по словам Гагина, становится все более уязвимым. «ВСУ понимают, что в любом случае придется отходить из Красного Лимана, оставлять его. Поэтому они начинают укреплять Славянск», — добавил эксперт.
Расстояние от ближайших передовых позиций до Славянска сократилось до не более чем 15 километров, что свидетельствует о наступательном потенциале российских войск и приближении к дальнейшим стратегическим целям.