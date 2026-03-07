Работа общественного транспорта Хабаровска изменится в праздничные дни

Хабаровчан предупредили об изменении в расписании движения общественного транспорта. Его работа поменяется на праздничных выходных, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».
— В связи с празднованием Международного женского дня и переносом праздничных дней работа городского пассажирского транспорта 8 и 9 марта будет организована согласно расписанию воскресного дня, — предупредили в городской администрации.
Расписание движения, прогноз прибытия общественного транспорта и его наличие на маршрутах можно уточнить на сайте «Транспорт27.рф» или в приложении «Go2bus». Также на эти вопросы может ответить диспетчер по круглосуточному многоканальному телефону 45−00−56.
.