Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове ожидают перепады температуры от минус 2 до +6 градусов

В Ростове в праздничные выходные погода будет сильно изменчивой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове праздничные выходные дни порадуют горожан теплом, однако при этом синоптики прогнозируют и небольшие морозы. Рассказываем подробно о погоде на ближайшие три дня. Так, в субботу, 7 марта, утром в донской столице обещают мороз в два градуса. Днем потеплеет до +2, вечером столбики термометра покажут +2. День будет облачным с прояснениями и без осадков. Порывы ветра составят от 3 до 6 метров в секунду.

В воскресенье, 8 марта, утром в Ростове будет +1, днем обещают +6 градусов, вечером и ночью 4 и 2 градуса тепла соответственно. День будет солнечным и без осадков.

В понедельник, 9 марта, столбики термометра покажут +1, днем +9, вечером и ночью +6 и +2 градуса соответственно. День будет облачным с прояснениями и без дождя.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.