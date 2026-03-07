В Ростове ожидают перепады температуры от минус 2 до +6 градусов

В Ростове праздничные выходные дни порадуют горожан теплом, однако при этом синоптики прогнозируют и небольшие морозы. Рассказываем подробно о погоде на ближайшие три дня. Так, в субботу, 7 марта, утром в донской столице обещают мороз в два градуса. Днем потеплеет до +2, вечером столбики термометра покажут +2. День будет облачным с прояснениями и без осадков. Порывы ветра составят от 3 до 6 метров в секунду.
В воскресенье, 8 марта, утром в Ростове будет +1, днем обещают +6 градусов, вечером и ночью 4 и 2 градуса тепла соответственно. День будет солнечным и без осадков.
В понедельник, 9 марта, столбики термометра покажут +1, днем +9, вечером и ночью +6 и +2 градуса соответственно. День будет облачным с прояснениями и без дождя.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.