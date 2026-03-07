Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 марта

Для Близнецов важно уделить внимание здоровью и разгрузить мозг от потока новостей и соцсетей. Позвольте себе сделать паузу: отдохните и расслабьтесь, лежа спокойно на диване и ни о чем не думая, чтобы позволить мозгу восстановиться.