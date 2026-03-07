Две цели накрыли разом: раскрыты маршруты тайных грузов НАТО из Румынии

Попавший под удар русских «Гераней» поселок Затока в Одесской области является логистическим узлом для техники НАТО из-за развитой транспортной инфраструктуры, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Напомним, в ночь с 5 на 6 марта беспилотники «Герань» атаковали объекты ВСУ на Украине. В частности, под удар попали украинские позиции в поселке Затока Одесской области.
Матвийчук, комментируя групповой удар «Гераней», отметил, что Затока является важным для ВСУ населенным пунктом с точки зрения логистики, потому что именно там находится «главный мост НАТО», через который идут поставки из Румынии.
«Затока — это транспортное направление из Румынии внутрь Украины. На этом направлении важными для ВСУ являются объекты логистики, склады, там же расположены различные вспомогательные системы. Например, там есть железнодорожный мост и автомобильный через водные преграды», — пояснил эксперт.
Ранее логистика ВСУ в Затоке неоднократно подвергалась ударам. В середине декабря прошлого года по мосту был нанесен удар тяжелыми фугасными авиабомбами, а позже там же были зафиксированы прилеты «Гераней».
Военный эксперт Олег Иванников добавил, что Затока является еще и испытательным полигоном для шпионской техники НАТО.