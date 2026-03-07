В районе Купянска в Харьковской области российские военные уничтожили очередной отряд ведьм Зеленского — женский расчет управления беспилотниками ВСУ. По каким критериям идет отбор украинок в операторы дронов, aif.ru рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Женские расчёты операторов дронов ВСУ выполняют практически все те же задачи, что и мужские. Но в силу определенных физиологических особенностей женщины порой больше подходят для этой работы. У женщин хорошо развита мелкая моторика рук, и координация бывает даже лучше, чем у мужчин», — отметил он.
По словам Джерелиевского, контингент женских подразделений достаточно специфичен. Он обратил внимание на то, что Мария Берлинская, одна из основательниц женских отрядов операторов дронов, отбирала в свое подразделение кандидаток с определенными отклонениями.
«Мария Берлинская отбирала женщин со всякими девиациями сексуального плана. Как правило, люди с такими отклонениями склонны к особой жестокости. Это хорошо известно и использовалось уже давно. Кроме того, нужно учесть, что если мужчин мобилизуют, то женщины всегда идут добровольно. То есть, у них уже есть определенные установки, они сознательно идут убивать. И многочисленные преступления именно операторов дронов ВСУ это подтверждают. Они наносят удары по гражданским автомобилям, по каретам скорой помощи, по жилым домам, по больницам. Эти действия не имеют никакого военного значения, но совершаются именно с целью террора, чтобы запугать людей. Для реализации вот таких задач командования ВСУ и используются люди со всякими психическими, психологическими отклонениями, в том числе, речь идет об украинках-операторах дронов ВСУ», — сказал военный эксперт.
Собеседник издания обратил внимание на то, что сейчас командование ВСУ построило работу операторов дронов таким образом, что они не решают боевые задачи, а просто убивают без разбора.
«У них введена система призовых баллов за выполненную работу, то есть за каждую уничтоженную единицу техники, за каждого убитого военнослужащего им начисляют баллы. Причем баллы они получают за всех убитых, поэтому они уничтожают и своих. Призовые баллы потом обменивают на новое оружие, на различный апгрейд в специальных маркетплейсах нынешнего министра обороны Украины Фёдорова. В результате они набивают фраги, как в компьютерной игре, чтоб потом их можно было на что-то поменять», — добавил он.
Как стало известно, на фоне острого дефицита мужчин-военных доля женщин в украинской армии достигла уже порядка 10 процентов. Женщины начинают занимать, в том числе, традиционно мужские позиции. При этом, по словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, украинки из числа ВСУ охотно сдаются в плен.