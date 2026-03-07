Новосибирец заметил редкого дятла желна в Академгородке

Новосибирец Данил Баглаев заметил на стадионе НГУ в Академгородке необычную птицу — редкого дятла желна. Об этом он рассказал в группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
— Дятел вел себя странновато, кричал и бегал по снегу, совершал короткие перелеты с дерева на дерево. По моим скромным представлениям, дятлы так близко людей не подпускают, а тут буквально под ногами путался, — отметил горожанин.
В комментариях под постом местные жители рассказали, что тоже встречали данный вид дятла в Новосибирске.
Кстати, как сообщали в Новосибирском зоопарке, Сибирь входит в границы ареала желны, но для Новосибирска эти птицы — крайне редкие гости.